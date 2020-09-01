Об этом глава МОЗ Максим Степанов сказал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

Он отметил, что главная цель этого алгоритма – обеспечить безопасность избирателей и членов комиссий.

“Мы сейчас отрабатываем с Центральной избирательной комиссией, как разработать такие методы и такой процесс проведения выборов, чтобы он был максимально безопасен, как для членов комиссий, так и для избирателей, которые будут приходить на участки. Каким образом обеспечить осуществление своих конституционных прав людьми, которые будут находиться на самоизоляции или на лечении дома”, – сказал министр.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что если в Украине не будет введено чрезвычайное положение, то местные выборы будут проведены даже в красной зоне распространения коронавируса.