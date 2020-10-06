Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными результаты парламентских выборов, из-за которых в стране начались массовые протесты.

Об этом сообщает местное издание KG24, ссылаясь на информацию члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой.

Она отметила, что также обсуждался вопрос о самороспуске.

“Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий”, – сказала Джурабаева.

Напомним, вчера, 5 октября, в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.