Об этом сообщает местное издание KG24, ссылаясь на информацию члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой.
Она отметила, что также обсуждался вопрос о самороспуске.
“Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий”, – сказала Джурабаева.
Напомним, вчера, 5 октября, в Бишкеке, столице Кыргызстана, начались массовые протесты из-за результатов парламентских выборов. Протестующие освободили нескольких заключенных политиков из СИЗО, штурмовали здание парламента и кабинет президента. Во время попыток разгона акции пострадали десятки правоохранителей.
- В Беларуси продолжаются акции протеста против результатов выборов президента, на которых победу якобы одержал Александр Лукашенко.