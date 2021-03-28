ЦИК назвал явку на довыборах в Раду в двух округах

Явка на промежуточных выборах в Верховную Раду по состоянию на 20:00 составила 20,99% в Донецкой области и 35,05% в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии.

“По информации, поступившей в ЦИК средствами ИАС “Выборы народных депутатов Украины” Единой информационно-аналитической системы “Выборы”, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 20,99% в ОВО №50 и 35,05% в ОВО №87 “, – говорится в сообщении.

В ЦИК отметили, что во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 явка избирателей в ОВО №50 составляла 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

По имеющейся в ЦИК информации, голосование на избирательных участках происходило спокойно, свободно, демократично и в соответствии с требованиями избирательного законодательства. Чрезвычайных событий, которые могли бы повлиять на избирательный процесс, в течение дня голосования не зафиксировано.