Центральная избирательная комиссия рассказала, какие партии получили больше мандатов депутатов местных советов по итогам местных выборов. На первом месте - "Слуга народа".

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 18 ноября комиссия получила сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов (почти 96,2% от всех местных советов, депутатов избираемых на местных выборах 25 октября).

По последним данным ЦИК, больше всего мандатов получили:

1. “Слуга народа” – 17,59% (5809 человек);

2. “Батькивщина” – 12,39% (4093 человека)

3. “Оппозиционная платформа – За життя” – 11,75% (3881 депутата).

От других партий в местные советы прошли:

“За майбутнє” – 11,42% мандатов (3773 человека);

“Европейская солидарность” – 10,73% (3543 человека)

“Наш край” – 5,13% (1694 человека);

ВО “Свобода” – 2,61% (863 человека)

“Украинская стратегия Гройсмана” – 1,72% (567 человек)

“Пропозиція” – более 1, 66% (549 человек)

“Радикальная партия Олега Ляшко” – 1,62% (535 человек).

Также в ЦИК озвучили результаты выборов глав населенных пунктов:

“Слуга народа” – 30,74% (225 человек)

“За майбутнє” – 12,43% (92 человека)

“Батькивщина” – 7,24% (53 человека)

ОПЗЖ – 7,1% (52 человека)

“Наш край” – 6,15% (45 человек)

“Европейская солидарность” – 5,6% (41 человек)

“Украинская стратегия Гройсмана” – 3,83% (28 человек);

“Доверие” – 3,14% (23 глав)

Другие партии – 23,77%.

В общем 110 партий получили представителей в местных советах разных уровней.