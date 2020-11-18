Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

По состоянию на 18 ноября комиссия получила сведения о результатах выборов депутатов 1517 местных советов (почти 96,2% от всех местных советов, депутатов избираемых на местных выборах 25 октября).

По последним данным ЦИК, больше всего мандатов получили:

1. “Слуга народа” – 17,59% (5809 человек);

2. “Батькивщина” – 12,39% (4093 человека)

3. “Оппозиционная платформа – За життя” – 11,75% (3881 депутата).

От других партий в местные советы прошли:

  • “За майбутнє” – 11,42% мандатов (3773 человека);
  • “Европейская солидарность” – 10,73% (3543 человека)
  • “Наш край” – 5,13% (1694 человека);
  • ВО “Свобода” – 2,61% (863 человека)
  • “Украинская стратегия Гройсмана” – 1,72% (567 человек)
  • “Пропозиція” – более 1, 66% (549 человек)
  • “Радикальная партия Олега Ляшко” – 1,62% (535 человек).

Также в ЦИК озвучили результаты выборов глав населенных пунктов:

  • “Слуга народа” – 30,74% (225 человек)
  • “За майбутнє” – 12,43% (92 человека)
  • “Батькивщина” – 7,24% (53 человека)
  • ОПЗЖ – 7,1% (52 человека)
  • “Наш край” – 6,15% (45 человек)
  • “Европейская солидарность” – 5,6% (41 человек)
  • “Украинская стратегия Гройсмана” – 3,83% (28 человек);
  • “Доверие” – 3,14% (23 глав)
  • Другие партии – 23,77%.

В общем 110 партий получили представителей в местных советах разных уровней.

  • Среди кандидатов на должность мэра Киева самой дорогой оказалась избирательная кампания нардепа от “Слуги народа” Ирины Верещук.