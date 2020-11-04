Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

По информации Центризбиркома, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях.

Голосование состоится 15 и 22 ноября.

15 ноября голосовать в Сумах, Луцке, Краматорске и Каменце-Подольском.

За неделю голосование состоится в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Ровно и Львове.

Ознакомиться с результатами голосования в каждом населенном пункте можно с помощью чат-бота ЦИК в мессенджере Telegram.