Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
По информации Центризбиркома, повторное голосование уже назначили в 9-ти областях.
Голосование состоится 15 и 22 ноября.
15 ноября голосовать в Сумах, Луцке, Краматорске и Каменце-Подольском.
За неделю голосование состоится в Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Полтаве, Ровно и Львове.
Ознакомиться с результатами голосования в каждом населенном пункте можно с помощью чат-бота ЦИК в мессенджере Telegram.
- Ранее Центральная избирательная комиссия установила итоги выборов депутатов 64 местных советов и 84 сельских, поселковых, городских голов.