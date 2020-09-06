В Центральной избирательной комиссии рассказали, каких правил нужно будет придерживаться во время проведения местных выборов.

Об этом в интервью “Фокусу” сообщил руководитель рабочей группы ЦИК, которая готовит рекомендации по проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса, Сергей Постивый.

“В основном то, чего придерживаются все во время карантина: соблюдать дистанцию на участках — для этого необходимо маркирование ограничительных полос на полу, проводить регулярную санитарную обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, сидений), заходить в помещение только в масках. Столы членов избирательной комиссии должны стоять друг от друга на расстоянии не менее 1 м. На входе в избирательный участок будут антисептики для рук, а также места для централизованного сбора и утилизации средств индивидуальной защиты после использования,” – рассказал Постивый.

Также членам комиссий рекомендуют носить защитные очки или индивидуальные экраны, а избирателям советуют приходить на выборы со своими ручками для голосования.