Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Как отмечают в Центризбиркоме, решение о дате начала избирательного процесса принято во исполнение требований украинского Избирательного кодекса.
Кроме того, ЦИК внесла изменения в календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, назначенных на 25 октября. Календарный план выложили в новой редакции.
Отметим, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года, эта дата была принята Верховной Радой. Вместе с местными выборами состоятся довыборы в парламент по 208-му округу в Черниговской области.
- 8 августа на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначены на 25 октября 2020 первые 1441 выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.