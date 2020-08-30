Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании объявила дату начала избирательного процесса местных выборов в Украине. Так, избирательный процесс стартует уже с 5 сентября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как отмечают в Центризбиркоме, решение о дате начала избирательного процесса принято во исполнение требований украинского Избирательного кодекса.

Кроме того, ЦИК внесла изменения в календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов, назначенных на 25 октября. Календарный план выложили в новой редакции.

Отметим, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года, эта дата была принята Верховной Радой. Вместе с местными выборами состоятся довыборы в парламент по 208-му округу в Черниговской области.