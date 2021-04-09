Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как известно, довыборы в Раду по округу №50 в Донецкой области состоялись 28 марта. Андрей Аксенов на них набрал 65,6% голосов. Его выдвигала партия “Порядок”.

9 апреля после перерыва Центральная избирательная комиссия продолжила работу в режиме заседания и установила результаты выборов на основании уточненного протокола окружной избирательной комиссии об итогах голосования в округе.

Аксенов может быть зарегистрирован народным депутатом после прохождения определенных процедур.

“Далее, согласно избирательному законодательству, для регистрации народным депутатом необходимо подать в ЦИК […] заявления о прекращении действия другого представительского мандата. После получения и рассмотрения перечисленных документов, Комиссия принимает решение о регистрации избранного лица народным депутатом Украины”, — отметили в ЦИК.

Учитывая факты о том что Аксенов был одним из организаторов так называемого референдума в 2014 году и СБУ после выборов решила “заняться вопросом” к нему, ЦИК решила предоставить дополнительные разъяснения по ситуации вокруг победителя выборов.

Комиссия, отвечая на полученные многочисленные призывы не допустить регистрации Аксенова нардепом, отмечает, что обвинения любого кандидата в сепаратизме или любом преступлении не является основанием для отказа в регистрации или ее отмены.

“Только в случае вступления в отношении кандидата в депутаты в законную силу обвинительного приговора суда за совершение умышленного преступления Комиссия может отказывать или отменять регистрацию кандидатов”, — отмечают в Комиссии.

Также ЦИК акцентирует, что регистрация Аксенова кандидатом дважды оспаривалась в суде (судебное решение первое и второе) и судьи не нашли оснований для отмены его регистрации.

К тому же ЦИК не имеет возможности отменить его регистрацию из-за возможного наличия российского гражданства, поскольку паспорт гражданина Аксенов также имеет.

Комиссия отмечает, что решение вопросов о наличии двойного гражданства или причастности отдельных лиц к антигосударственной деятельности выходят за пределы компетенции ЦИК и лежат в плоскости ответственности других государственных органов. В связи с этим ЦИК просит не обвинять ее в сложившейся ситуации.