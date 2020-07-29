В Центральной избирательной комиссии обнаружили случай заболевания коронавирусной болезнью. В связи с этим Комиссия усилила карантинные мероприятия.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

“В

“В связи с выявлением в Центральной избирательной комиссии случая заболевания коронавирусной болезнью, мы снова усилили карантинные меры. Просим граждан без необходимости не входить в админздание ЦИК, а в случае посещения — обязательно одевать маски и перчатки, соблюдать дистанцию и не допускать скопления людей”, – говорится в сообщении.

Поскольку такая ситуация сложилась во время активной подготовки к местным выборам 2020 года, представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий принимаются с 27 июля по 5 августа 2020 года включительно на втором этаже административного здания Комиссии.

Кроме того, с целью упрощения процедуры и минимизации контактов между посетителями создали возможность предварительной записи представителей субъектов представления кандидатур в состав территориальных избирательных комиссий для представления документов. Для этого можно предварительно записаться на конкретное время по телефону: (044) 256 – 81 – 66.

В ЦИК также призвали посетителей не создавать скопления на втором этаже административного здания Комиссии и придерживаться физической дистанции не менее 1,5 метра из расчета не более одного человека на 5 квадратных метров площади помещения.