Центральная избирательная комиссия (ЦИК) назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №50 Донецкой области. Довыборы должны состояться 28 марта следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Требушкина Р.В., избранного в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область), по личному заявлению.

Поэтому Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021.

Как сообщалось ранее, Комиссия уже назначила на указанную дату промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 87 (Ивано-Франковская область).