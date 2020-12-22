Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В Комиссию поступило Постановление Верховной Рады Украины о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Требушкина Р.В., избранного в одномандатном избирательном округе № 50 (Донецкая область), по личному заявлению.
Поэтому Комиссия назначила промежуточные выборы народного депутата Украины в указанном округе на воскресенье, 28 марта 2021 года. При этом принято к сведению, что избирательный процесс указанных промежуточных выборов начинается за 60 дней до дня выборов, а именно 27 января 2021.
Как сообщалось ранее, Комиссия уже назначила на указанную дату промежуточные выборы народного депутата Украины в ОВО № 87 (Ивано-Франковская область).
- Украинский волонтер, служащая по контракту ВСУ, инструктор учебного центра десантно-штурмовых войск Маруся Звиробий (Елена Самбул) станет кандидатом от партии “Европейская Солидарность” на довыборах народного депутата в 87-м округе на Ивано-Франковщине.