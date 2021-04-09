Центральная избирательная комиссия назначила промежуточные выборы народных депутатов в двух округах.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

“ЦИК назначила промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах № 184 и № 197 на воскресенье, 31 октября 2021 года. Избирательный процесс начнется 1 сентября 2021 — за 60 дней до дня выборов”, — говорится в сообщении.

Ранее в ЦИК поступили постановления парламента о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева (“За майбутне”) и Александра Скичко (“Слуга народа”).

Колыхаев сложил мандат по собственному желанию, потому что 15 ноября он был избран мэром Херсона. Основанием для досрочного прекращения полномочий Скичко тоже стало личное заявление, еще 29 января президент Владимир Зеленский назначил его главой Черкасской областной государственной администрации.

30 марта Верховная Рада лишила депутатских полномочий Александра Скичко и Игоря Колыхаева.