Центральная избирательная комиссия Украины на заседании в пятницу, 14 августа, назначила на 25 октября 2020 года первые выборы депутатов 119 районных советов. Они будут проходить "на новой территориальной основе".

Об этом проинформировали в пресс-службе ЦИК.

“14 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом и постановлением Верховной Рады от 17 июля “Об образовании и ликвидации районов” комиссия назначила на воскресенье, 25 октября 2020 года, первые выборы депутатов 119 районных советов”, – сказано в сообщении.

Выборы в райсоветы состоятся в один день с выборами депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей.

В ЦИК отметили, что такое решение принято “с целью обеспечения избирательных прав граждан”.

В пресс-службе уточнили, что о наличии оснований для назначения ЦИК выборов депутатов районных советов на новой территориальной основе (с учетом создания в Украине новых районов) говорится в письме комитета Верховной Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения от 13 августа.

Стоит отметить, что 17 июля Верховная Рада поддержала постановление, согласно которому в Украине ликвидируются существующие 490 районов и образуются 136 новых.