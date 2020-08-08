Сегодня на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначені на 25 октября 2020 первые 1441 выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.

Об этом сообщили в пресс-служба ЦИК.

Комиссия приняла решение на основании постановления парламента от 17 июля 2020 года “Об образовании и ликвидации районов”, распоряжений Кабинета министров от 12 июня 2020 об определении административных центров и утверждение территорий территориальных общин.

Также, по мнению Комиссии, на сегодня остается определенная правовая неопределенность относительно назначения первых выборов депутатов районных советов.

Кроме того, ЦИК определила перечень территориальных общин на Донбассе, на территории которых провести местные выборы невозможно.

В перечень таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Вместе с тем, Комиссия приняла к сведению заключение Луганской ВЦА о том, что на территории Новоайдарской поселковой общины Счастьенского района Луганской области на части избирательных участков, в частности, № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277, невозможно осуществлять организацию подготовки и проведения местных выборов.