Центральная избирательная комиссия обратилась к местным властям Донецкой и Луганской областей касательно оценки возможности проведения местных выборов в некоторых населенных пунктах.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

Как сообщалось, 8 августа 2020 ЦИК установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не были проведены.

В список таких общин входят 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 — Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Во вторник, 5 января, Центризбирком обратился к Донецкой и Луганской областным государственным администрациям — областным военно-гражданским администрациям с просьбой предоставить до 15 января информацию о том, возможно ли подготовить и провести первые местные выборы в отдельных населенных пунктах 28 марта 2021.

“Учитывая необходимость обеспечения гражданам Украины возможности реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в соответствующих местных выборах, существует потребность в получении информации о ситуации с безопасностью на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями”, — отметили в ЦИК, напомнив, что Комиссия не уполномочена принимать такое решение самостоятельно.

Если областные военно-гражданские администрации областей признают проведения выборов в конце марта возможным, ЦИК должна будет будет принять решение об их объявления до 17 января.