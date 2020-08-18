Центральная избирательная комиссия обратилась к ряду компетентных органов относительно получения актуальной информации о возможных угрозах в организации подготовки и проведении первых местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

“… ЦИК обратилась в Совет национальной безопасности и обороны, Службы безопасности Украины, Национальной полиции, командующего Объединенных сил относительно предоставления не позднее 28 августа 2020 актуальной информации об угрозах надлежащей организации подготовки и проведения местных выборов 25 октября 2020 на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями, границы и перечень которых утвержден соответствующим Указом Президента Украины от 7 февраля 2019”, – говорится в сообщении.

Одновременно Центризбирком обратился к Донецкой и Луганской ОГА— – областных военно-гражданских администраций относительно предоставления не позднее 28 августа актуальных выводов о возможности организации подготовки и проведения местных выборов на избирательных участках, образованных в соответствии с постановлением ЦИК от 25 июня, а также о возможности организации подготовки и проведения выборов депутатов районных советов.

В ЦИК отмечают, что комиссия не наделена полномочиями самостоятельно определять возможность обеспечения безопасности и избежания террористической угрозы во время организации и проведения местных выборов на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

В то же время, учитывая необходимость обеспечения возможности гражданам реализовать их право на формирование органов местного самоуправления путем участия в выборах, в ЦИК видят потребность в уточнении у компетентных органов информации о ситуации безопасности на отдельных территориях этих областей, расположенных вблизи линии разграничения с временно оккупированными территориями.

16 июля Верховная Рада Украины накануне местных выборов, запланированных на 25 октября 2020 года, внесла правки в избирательное законодательство.