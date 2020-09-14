Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Проект закона комиссия одобрила на заседании в понедельник, 14 сентября.

Центризбирком также просит президента и ВР об обеспечении безотлагательного рассмотрения и принятия соответствующего закона.

“Возникают сложности по ряду несовершенств в некоторых положениях Избирательного кодекса. Все это в значительной степени затрудняет организацию подготовки и проведения избирательного процесса. Именно на урегулирование указанных проблем направлен подготовленный комиссией проект закона”, – указано в сообщении.

В ЦИК просят учесть в Избирательном кодексе изменения в административно-территориального устройства, происходили параллельно с реформой избирательного законодательства.

Потребует редакционной доработки и положения Кодекса о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе, а также депутатов городского, поселкового, сельского совета (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более) и определения оснований недействительности избирательных бюллетеней.