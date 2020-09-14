Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Проект закона комиссия одобрила на заседании в понедельник, 14 сентября.
Центризбирком также просит президента и ВР об обеспечении безотлагательного рассмотрения и принятия соответствующего закона.
“Возникают сложности по ряду несовершенств в некоторых положениях Избирательного кодекса. Все это в значительной степени затрудняет организацию подготовки и проведения избирательного процесса. Именно на урегулирование указанных проблем направлен подготовленный комиссией проект закона”, – указано в сообщении.
В ЦИК просят учесть в Избирательном кодексе изменения в административно-территориального устройства, происходили параллельно с реформой избирательного законодательства.
Потребует редакционной доработки и положения Кодекса о порядке заполнения избирательного бюллетеня по выборам депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе, а также депутатов городского, поселкового, сельского совета (территориальной общины с количеством избирателей 10 000 и более) и определения оснований недействительности избирательных бюллетеней.
- Напомним, 8 августа на очередном заседании Центральной избирательной комиссии были назначены на 25 октября 2020 первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов во всех 24 областях Украины.
- 5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, назначенных на 25 октября.