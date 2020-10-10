Центральная избирательная комиссия утвердила разъяснения о порядке заполнения избирательного бюллетеня на местных выборах, назначенных на 25 октября.

Об этом проинформировали в пресс-службе ЦИК.

“В принятом документе четко прописана последовательность заполнения избирательного бюллетеня на выборах депутатов Верховной Рады АР Крым, областного, районного, районного в городе совета, а также городского, сельского, поселкового совета территориальной общины с количеством избирателей 10 тысяч и более”, – отмечается в сообщении.

В ЦИК разъяснили порядок проставления в бюллетене отметки “плюс” (+) или “галочки” (✓) (либо другой отметки, удостоверяющей волеизъявление избирателя).

Кроме того, в комиссии рассказали, как правильно обозначить порядковый номер кандидата в депутаты от местной организации политической партии, поддержанной гражданином.

В ЦИК также объяснили, нужно ли писать цифру “0”.

“Если вы, например, выбираете кандидата под номером 6: то и 06 и 6 – будет засчитано. Ошиблись? Ничего, у вас будет попытка № 2. Для этого нужно написать заявление и повторно получить бюллетень. Спойлер: попытки № 3 не будет”, – уточнили в комиссии.

В ЦИК советуют заполнить все с первого раза, так как “дополнительных бюллетеней на всех может не хватить”.