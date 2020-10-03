Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию на местных выборах однофамильцев президента Владимира Зеленского и кандидата на пост мэра Одессы Олега Филимонова.

Об этом проинформировали в пресс-службе ЦИК.

Так, в сентябре Одесская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала несколько кандидатов-“клонов” на выборах мэра города.

К участию в местных выборах были допущены четыре однофамильца кандидата от партии “Слуга народа” Олега Филимонова, двое “тезок” президента Украины Владимира Зеленского и один “тезка” экс-главы Одесской ОГА и бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

В связи с этим Одесская областная организация “Слуги народа” пожаловалась в ЦИК на то, что местный территориальный избирком не проверяет представленные документы кандидатов.

Речь идет о Филимонове Олеге Викторовиче (его выдвинула партия “Зеленые”), Филимонове Олеге Анатольевиче (Студенческая партия Украины), Филимонове Олеге Викторовиче (“Стабильность и справедливость”), Филимонове Вадиме Викторовиче (“Наша земля”), Зеленском Александре Васильевиче (“Молодежь к власти”), Зеленском Василие Сергеевиче (Цыганская партия Украины), Саакашвили Михеиле Владимировиче (Блок Михеила Саакашвили).

Одесская организация “Слуги народа” требовала отменить соответствующие постановления о регистрации.

Согласно сообщению, ЦИК установила, что в документах указанных кандидатов, поданных на регистрацию, нет информации о внесении денежного залога партиями, которые выдвинули их на выборы.

Кроме того, ЦИК пришла к выводу, что избирателей пытались ввести в заблуждение путем регистрации “клонов”.

“Исследованные комиссией обстоятельства в своей совокупности могут свидетельствовать о сознательном введении избирателей в заблуждение, а, следовательно, препятствовании свободному формированию их воли, что является посягательством на гарантированные Конституцией Украины права граждан”, – говорится в сообщении.

Таким образом, Центризбирком отменил постановления территориального избиркома о регистрации указанных кандидатов и обязал его повторно рассмотреть документы.

Кроме того, в полицию направлено обращение с просьбой провести проверку.