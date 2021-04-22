Центральна виборча комісія встановила результати виборів на окрузі №87 (Івано-Франківська область) та визнала кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.

Відповідно рішення ЦВК ухвалила під час засідання 22 квітня.

Як повідомлялося, партія “Слуга народу” звернулася до суду. Партія оскаржувала бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо невстановлення результатів виборів та невизнання Вірастюка обраним депутатом, просила зобов’язати ЦВК вчинити ці дії.

Суд першої інстанції задовольнив позов партії. ЦВК та представники кандидата в нардепи від “За майбутнє” Олександра Шевченка оскаржили це у Верховному суді, останній ухвалив рішення на користь комісії, підтвердивши правомірність її дій.

У четвер ЦВК отримала результати судового розгляду. Після цього перемогу Вірастюка було підтверджено.

“Комісія встановила результати проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87. Так, за даними протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в ОВО № 87 з поміткою “Уточнений”, народним депутатом України обрано Василя Вірастюка. За нього проголосувало 15 536 виборців, що становить 30,5% від кількості виборців, які взяли участь у голосуванні. Відповідний протокол ЦВК підписали всі присутні на засіданні члени Комісії, двоє з них – з окремою думкою”, — йдеться в повідомленні ЦВК.

Реакція “Слуги народу”

Партія “Слуга народу” вже привітала свого кандидата з перемогою.

Реакція опонентів Вірастюка на виборах

Олександр Шевченко активно коментував трансляцію засідання ЦВК, де підтверджували результати виборів. Він наголосив на неправомірності визнання Вірастюка депутатом та заявив, що боротиметься за свою перемогу далі. У який спосіб — не уточнив.

“Слуги народу” разом з СБУ чи не вперше призначають депутата ВР. І вибори скоро будуть не потрібні. Але то вибір влади. І вона його зробила. Але такі методи — початок кінця влади “слуг народу”. Буду діяти до остаточної перемоги правди над брехнею!”, — прокоментував він.



Додаткові роз’яснення ЦВК

Комісія зазначила, що вважає за необхідне відреагувати на відомі факти порушення законодавства під час виборів на цьому окрузі.

Комісія наголосила, що було, зокрема, виявлено нестачу бюлетенів, що може свідчити про вчинення злочину — незаконне знищення (викрадення) виборчої документації.

Однак ЦВК, зазначають в комісії, не може давати правову оцінку діянням, що містять ознаки правопорушень, перевіряти такі факти та притягати винних до відповідальності. Тому було звернення до поліції, яка всім цим і опікуватиметься.

“Понад 50 кримінальних проваджень було відкрито за порушення на різних етапах виборчого процесу. Ми занепокоєні тією ситуацією, що під час опрацювання виборчої документації була виявлена недостача виборчих бюлетенів. З цього приводу вже порушені кримінальні провадження і це питання перемістилося від оцінки з боку ЦВК до сфери оцінки правоохоронних органів”, — зазначив очільник ЦВК Олег Діденко.

Голова комісії також заявив, що попри таку кількість відкритих проваджень, ЦВК не мала законних підстав для іншого варіанту дій, крім як оголосили Вірастюка переможцем.

“В цьому випадку ми виходили з того, що ЦВК, як і всі державні органи, зобов’язана виконувати рішення судів і не може приймати рішення всупереч тих рішень судів, які набрали законної сили. Законом не передбачено іншого варіанту дій ЦВК у цій ситуації окрім як встановити результати виборів на підставі уточненого протоколу ОВК та судових рішень”, — зазначив Діденко.

Вибори на 87-му окрузі

Нагадаємо, довибори у Верховну Раду на 87-му окрузі відбулися 28 березня. Їх призначили після того, як склав повноваження нардеп від “Слуги народу” Зіновій Андрійович (після обрання на місцевих виборах міським головою Надвірної).

“Європейська Солідарність” висунула в цьому окрузі волонтерку Марусю Звіробій-Біленьку. Також балотувалися представник партії “За майбутнє” Олександр Шевченко (ексдиректор туристичного комплексу “Буковель”); представник “Свободи” Руслан Кошулинський; колишній заступник міністра доходів і зборів та ексголова Державної служби України з безпеки на транспорті Михайло Ноняк.

“Слуга народу” висунула кандидатуру Василя Вірастюка, відомого українського силача. Сам Вірастюк заявив, що балотуватися йому запропонував особисто президент Володимир Зеленський.

Звіробій-Біленька зняла свою кандидатуру на користь кандидата від ВО “Свобода” Руслана Кошулинського.

Напередодні виборів пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від “Слуги народу” на довиборах у Верховну Раду Василем Вірастюком. Громадянська мережа ОПОРА засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Вірастюком, зазначивши, що це є зловживанням адмінресурсами.

31 березня близько двох десятків нардепів від “Слуги народу” вирушили в Івано-Франківську область, де влаштували акцію на підтримку кандидата на довиборах в Раду Василя Вірастюка. Їхні опоненти з “За майбутнє” натомість влаштували контракцію.

Нардепи, серед іншого, під час візиту опікували відновленням роботи ОВК, яка на дві доби припиняла підрахунок голосів. Народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко, перебуваючи у приміщеннях ОВК, неодноразово плутав Закарпаття з Прикарпаттям та вимагав, аби кандидат на довиборах від опонентів “встав на коліна”.

4 квітня ЦВК оприлюднила результати довиборів на 87-му окрузі. Переміг кандидат від “Слуги народу” Василь Вірастюк – 31,25% (15 076 голосів).

Кандидат від “За майбутнє” Олександр Шевченко заявляв, що має намір оскаржити в суді результати перерахунку голосів.

Під час підрахунку голосів виявляли зникнення бюлетенів, “зайвих” виборців та інші порушення. Голосування на деяких дільницях визнали недійсними. Через це було відкрито десятки кримінальних проваджень.