ЦВК визнала Вірастюка обраним народним депутатом (відео)

Центральна виборча комісія склала новий протокол за підсумками довиборів до Верховної Ради на окрузі № 87 — переможцем залишився кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк.

Протокол був складений на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Раніше ЦВК визнала недійсним голосування на дільницях № 260019, 260025, 260028, 260536, 261029, 260030 — під час перерахунку там виявили менше голосів за Олександра Шевченка, ніж було вказано в протоколах дільничних виборчих комісій. Голоси 3189 виборців, які голосували на цих дільницях, тепер не враховуються.

“Враховуючи рішення судів і позицію Великої палати Верховного суду, комісія визнала голосування на шести дільницях недійсним і встановила результати без їх урахування”, – повідомили в ЦВК.

На засіданні ЦВК склала новий протокол за результатами виборів. Після визнання недійсним голосування на шести дільницях голоси за кандидатів дещо змінилися.

Згідно нового протоколу за Василя Вірастюка віддали 14 711 голосів, за кандидата від “За майбутнє” Олександра Шевченко — 13 942 голоси, за Руслана Кошулинського від ВО “Свобода” — 13 463 голоси.

Новий протокол підписали всі 14 присутніх членів комісії.

“Відповідно до закону про вибори народних депутатів України, народним депутатом обрано Василя Вірастюка”, – додали на засіданні ЦВК.

Як сповіщалося, 22 квітня Центральна виборча комісія встановила результати виборів на окрузі №87 (Івано-Франківська область) та визнала кандидата від партії “Слуга народу” Василя Вірастюка обраним народним депутатом України. Встановлення ЦВК результатів виборів було оскаржено у Верховному Суді. 1 травня Велика Палата ВС визнала недійсними встановлені результати.