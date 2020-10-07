Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
В чат-боте можно практически в полном объеме получить информацию о местных выборах. Он доступен в Telegram и Facebook, информация там разделена по блокам для избирателей, членов комиссий, кандидатов и партий.
Избиратели смогут найти, где находится участок, на котором они должны голосовать, посмотреть, как выглядит избирательный бюллетень, и что будет, если его порвать или съесть. Избиратели с инвалидностью могут проверить доступность помещений для голосования.
Также в боте есть рекомендации по безопасному голосованию в условиях пандемии коронавируса. Пользователи могут подписаться на календарь выборов и воспользоваться поиском.
“Чат-бот Комиссии станет еще одним важным инструментом для повышения правовой культуры граждан. Он пригодится как избирателям, так и другим участникам избирательного процесса. Особую актуальность внедрения этой коммуникационной системы приобретает и в контексте изменения избирательного законодательства, что в свою очередь, требует серьезной просветительской работы в обществе”, – прокомментировал член ЦИК Андрей Гевко.
Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. В этом году они пройдут в условиях пандемии коронавируса.
5 сентября стартовала предвыборная кампания. 24 сентября завершился процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского голов.
- 51 % украинцев считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, не будут честными. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой “Рейтинг” по заказу Центра анализа и социологических исследований МРИ с 30 по 31 июля 2020 года.
- Если бы выборы в Верховную Раду Украины состоялись в ближайшее время, 5-процентный барьер преодолели бы четыре партии. При этом рейтинг провластной политсилы “Слуга народа” упал до 23,3%.