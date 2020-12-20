Ажиотаж вокруг Cyberpunk 2077 накручивался почти десять лет. В 2012 году польская студия CD Projekt Red, создавая игру, называла ее захватывающей, плавной сагой, которая погрузит игроков в реалистичную научно-фантастическую вселенную. С тех пор фанаты увидели впечатляющие трейлеры-тизеры, с участием таких знаменитостей, как Киану Ривз, Граймс и ASAP Rocky, а также заголовки в СМИ, называвшие игру самой ожидаемой года, если не века.

Об этом пишет издание The New York Times.

Запуск Cyberpunk 2077 оказался очень громким, но и очень проблемным. Игроки жалуються на баги.

Действие игры разворачивается в антиутопическом будущем, где цифровые кочевники перемещаются по высокоуровневому миру корпоративного шпионажа (с Ривзом в качестве своего проводника) и дополняют свои тела высокотехнологичным оружием. Игрокам, особенно тем, кто использует консоли следующего поколения от Sony и Microsoft, обещали обширные возможности настройки персонажей и обширный мир для исследований. Восемь миллионов человек оформили неглядя предварительный заказ.

В июле 2018 года в Twitter один пользователь написал в официальной учетной записи Cyberpunk 2077: “Будут ли в игре мемы?” Разработчики ответили: “Вся игра станет мемом”. Этот твит был пророческим, но не таким, как надеялись разработчики.

С момента выпуска Cyberpunk 2077 10 декабря тысячи геймеров создали вирусные видеоролики с множеством глюков и ошибок игры. К ним относятся крошечные деревья, танки, падающие с неба, и персонажи, которые неясно почему стоят без штанов во время езды на мотоциклах. Поклонники в ярости и потребовали от дистрибьюторов возвращения средств.

The New York Times называет Cyberpunk – одной из “самых заметных катастроф в истории видеоигр”.

CD Projekt Red была основана в Варшаве в 1990-х годах двумя школьными друзьями, Марцином Ивински и Михалом Кичиньским, в период трансформации и роста игровой индустрии. Они начали импортировать игры из Соединенных Штатов, а также переупаковывать и переиздавать их в Польше.

Сотрудники CD Projekt Red рассказали The New York Times, что руководители компании очень ловкие маркетологи и творческие фантазеры. Они сказали, что их энтузиазм в отношении игр часто опережал их инженерное и техническое мастерство.

Поначалу амбиции компании были астрономическими, как и некоторые ее неудачи. В начале августа CD Projekt Red поставили цель превратить “Ведьмака№, популярную серию книг польского писателя Анджея Сапковского, во франшизу захватывающей видеоигры.

Но первая игра “Ведьмак”, выпущенная в 2007 году, содержала ошибки и далеко не все функции могла поддерживать. Бывшие сотрудники, которые работали над игрой, сказали, что загрузка займет от трех до пяти минут.

Тем не менее “Ведьмак” получил множество последователей и фанатов. Наибольшую популярность студия получила за “Ведьмак 3”, а именно: за детализированную вселенную и богатое повествование.

Затем последовала Cyberpunk 2077. Действие игры должно было происходить в Найт-Сити, мрачном мегаполисе-антиутопии, где люди и машины были слиты воедино и превращены в наемников, выполняющих диверсионные миссии против злых корпораций. В игре будут сочетаться элементы некоторых из величайших научно-фантастических фильмов: Strange Days, Blade Runner и The Matrix.

Кроме того, разработчики решили привлечь к игре голливудского актера Киану Ривза.

К 2019 году в польских кругах разработчиков игр начали распространяться слухи о том, что CD Projekt Red сильно отстает от графика с Cyberpunk 2077.

На Glassdoor, сайте, где люди могут оценить своих работодателей, нынешние и бывшие сотрудники CD Projekt Red написали, что в компании царит хаос: вводящие в заблуждение сроки, борьба между высшим руководством компании, некомпетентность и плохое планирование, переутомление сотрудников из-за того, что нужно создавать новые игры в сжатые сроки. Многолетний инженерный состав покинул компанию из-за переутомления.

“Владельцы относятся к компании как к машине для зарабатывания денег и не воспринимают сотрудников как людей, а скорее как данные в таблице”, – написал на сайте один бывший сотрудник.

В январе этого года CD Projekt Red написали в Твиттере, что выпуск игры переносят на 17 сентября, ранее планировалось на апрель. Из-за пандемии сотрудникам пришлось работать дома, но в компании заявили, что это не повлияет на сроки выхода игры. В сентябре руководство объявило о дальнейших отсрочках. Выход игры перенесли на 19 ноября, чтобы “исправить множество ошибок”. А уже в октябре датой выхода игры назначили 10 декабря.

Разработчики создали работающую игру для пользователей ПК, но при этом Cyberpunk давала сбои и часто вылетала на консолях PlayStation 5 и новых устройствах Xbox. Хуже того, игра почти не запускалась на старых консолях, таких как PlayStation 4 и Xbox One.

Страстные фанаты поначалу были в восторге от игры, пока не стали вылазить ошибки. Например, Эшли Шоут, ди-джей из Нортвилла, штат Мичиган, сказала, что ей понравилась возможность настраивать своего персонажа буквально до зубов. Но потом пожаловалась, что ее персонаж не может выполнять базовые задачи, такие как бег, уклонение или подбор оружия. Управлять автомобилем было настолько сложно, что она чувствовала себя “за рулем в нетрезвом виде”. А на одной из миссий девушке пришлось подкрасться и убить врага мечом катана.

“Я беру с собой нож на перестрелку”, – сказала она.

Один из частых сбоев заключается в том, что персонажи стоят в “Т-позе” – то есть, стоят с поднятыми руками в обе стороны – и внезапно теряют штаны.

Другие ляпы: персонажи проходят сквозь здания, машины взрываются без причины.

В четверг Sony заявила, что вернет деньги игрокам, которые захотят вернуть игру и уберут Cyberpunk из цифровой витрины компании. Microsoft также заявила, что вернет деньги, но не удалила игру из своего интернет-магазина.

CD Projekt Red заявила, что вернет деньги разочарованным игрокам “из собственного кармана, если это необходимо”. При этом с начала декабря акции компании упали на 41 %.

Запросы на возврат средств идут тысячами.