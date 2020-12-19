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Cyberpunk 2077 получила свежее обновление

Разработчики из студии CD Projekt RED выпустили обновление до версии 1.05 для Cyberpunk 2077.

Суббота, 19 декабря 2020, 20:39

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте игры.

Патч затронул как консольные, так и PC-версию, исправив ошибки в различных аспектах игры, таких как квесты, геймплей, графика и пользовательский интерфейс.

Также авторы улучшили производительность (например, для владельцев процессоров AMD с 4 и 6 ядрами) и стабильность игры. В том числе были исправлены ошибки, которые приводили к вылетам.

Напомним, что после многочисленных жалоб на проблемы Cyberpunk 2077 для консолей прошлого поколения, Sony и Microsoft начали одобрять заявки на возврат средств вне зависимости от времени, проведённого в игре.

При этом Sony временно убрала Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, а в Microsoft Store появилось предупреждение, что игроки могут испытывать проблемы с производительностью игры на Xbox One.

Добавим, что Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED была самой ожидаемой игрой года. Однако после ее релиза стало известно, что игра еще довольно “сырая”: пользователи сталкивались с многочисленными багами.#Букви розповідали, який шлях пройшла Cyberpunk 2077 від першого тизера до розгромних оцінок гравців.

Справка. Cyberpunk 2077 — это видеоигра в жанре action RPG в стиле киберпанк. Ее разработчики — польская студия CD Projekt RED в сотрудничестве с Digital Scapes. Cyberpunk 2077 является адаптацией настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, события которой происходят на пятьдесят семь лет позже в Найт-Сити, Калифорния, открытом мире с шестью различными регионами.

Теги: PlayStation, Xbox, Cyberpunk 2077, гра

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