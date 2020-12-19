Cyberpunk 2077 получила свежее обновление

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте игры.
Патч затронул как консольные, так и PC-версию, исправив ошибки в различных аспектах игры, таких как квесты, геймплей, графика и пользовательский интерфейс.
Также авторы улучшили производительность (например, для владельцев процессоров AMD с 4 и 6 ядрами) и стабильность игры. В том числе были исправлены ошибки, которые приводили к вылетам.
Hotfix 1.05 is now live on Xbox and Playstation systems! PC version will follow soon.
Here is the full list of changes:https://t.co/445ZFw42Ib pic.twitter.com/0h0GaYm1Z0
— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) December 19, 2020
Напомним, что после многочисленных жалоб на проблемы Cyberpunk 2077 для консолей прошлого поколения, Sony и Microsoft начали одобрять заявки на возврат средств вне зависимости от времени, проведённого в игре.
При этом Sony временно убрала Cyberpunk 2077 из PlayStation Store, а в Microsoft Store появилось предупреждение, что игроки могут испытывать проблемы с производительностью игры на Xbox One.
Добавим, что Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED была самой ожидаемой игрой года. Однако после ее релиза стало известно, что игра еще довольно “сырая”: пользователи сталкивались с многочисленными багами.#Букви розповідали, який шлях пройшла Cyberpunk 2077 від першого тизера до розгромних оцінок гравців.
Справка. Cyberpunk 2077 — это видеоигра в жанре action RPG в стиле киберпанк. Ее разработчики — польская студия CD Projekt RED в сотрудничестве с Digital Scapes. Cyberpunk 2077 является адаптацией настольной ролевой игры Cyberpunk 2020, события которой происходят на пятьдесят семь лет позже в Найт-Сити, Калифорния, открытом мире с шестью различными регионами.