Cyberpunk 2077 получила свежее обновление

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте игры.

Патч затронул как консольные, так и PC-версию, исправив ошибки в различных аспектах игры, таких как квесты, геймплей, графика и пользовательский интерфейс.

Также авторы улучшили производительность (например, для владельцев процессоров AMD с 4 и 6 ядрами) и стабильность игры. В том числе были исправлены ошибки, которые приводили к вылетам.

Hotfix 1.05 is now live on Xbox and Playstation systems! PC version will follow soon.

