Чешская авиакомпания Czech Airlines намерена возобновить рейсы из Праги в Киев и Одессу в конце мая.

Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы Прага-Киев должны начаться с 24 мая, когда закончится действие карантина, установленного Правительством Украины. Полеты между столицами внесены в расписание с частотой семь раз в неделю. Стоимость билета – от 2,6 тысячи гривен.

Рейсы Прага-Одесса Czech Airlines планирует перезапустить с 25 мая с частотой три раза в неделю. Стоимость билетов – от 2,8 тысячи гривен.

Также компания намерена 18 мая запустить полеты из Праги в Амстердам, Франкфурт, Париж, Стокгольм, 25 мая – Бухарест.

Отмечается, что рейсы уже доступны для бронирования на июнь и позже.

Согласно правилам обслуживания, перед посадкой в ​​самолет и на протяжении всего полета все пассажиры, кроме детей в возрасте до 2 лет, должны носить средства защиты для рта и носа (допускаются самодельные хлопковые маски или платки).

“Поэтому мы настоятельно просим Вас иметь при себе собственное средство защиты. Это могут быть одноразовые маски, респираторы, сшитые вручную маски или даже шарф и платок. Все бортпроводники также будут оснащены средствами защиты органов дыхания и рук. Ношение средств защиты органов дыхания является в Чешской Республике обязательным, поэтому средства защиты рта и носа должны быть надеты еще вне салонов самолетов, т.е. перед входом в самолет, а сняты только после выхода из самолета”, – говорится в сообщении.

При этом Czech Airlines просит пассажиров соблюдать 2-метровую дистанцию друг от друга при посадке или высадке на борт самолета, по возможности пользоваться онлайн-регистрацией.