Автомобильный концерн Daimler закупил меньше электронных деталей и вложил больше денег в разработку уникальной операционной системы.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Известно, что компания привлекла к работе над операционной системой более тысячи программистов со всего мира. После внедрения этой системы Daimler сможет владеть максимальным количеством технологий для производства своих автомобилей. Таким образом затраты будут находиться в середине компании, а не тратиться на контракты с поставщиками.

“Мы хотим иметь одну всеобъемлющую операционную систему, которая переходит от нашего класса A до S класса”, – сказал глава концерна Ола Каллениус.

Он также отметил, что их вдохновила операционная система iOS от Apple, которая работает на iPhone.

Эти планы могут стать началом массового сокращения рабочих мест в крупных автомобильных поставщиков, работающих с концерном. В частности, речь идет о Continental, Bosch и ZF, которые продают электронные блоки управления и программное обеспечение крупным производителям автомобилей. Кстати, крупнейшие производители автомобилей все чаще стремятся развивать свои технологии и прекращать сотрудничество с поставщиками.

В отличие от некоторых конкурентов, Daimler, который создал собственное программное обеспечение для управления аккумулятором, не против сотрудничества с партнерами. Так, концерн сотрудничает с Nvidia, которая помогает в разработке автономного управления автомобилем. Также Daimler работает с Microsoft над облачными вычислениями.

Каллениус подчеркнул, что Daimler создаст “несколько партнерских отношений”, но будет пытаться достичь автономности особенно в таких сферах, как автомобильная навигация и развлечения. Также он добавил, что компания не планирует наладить производство всех деталей и программ, чтобы обходиться без внешних поставщиков. Это глупо и неэкономно.

Daimler представил новую стратегию в октябре, пообещав “избегать непрофильных видов деятельности”, поскольку компания преследовала цель сократить пятую часть своих постоянных затрат в течение следующих четырех лет. Каллениус отметил, что уверен в успехе этой стратегии.