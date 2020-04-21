Давайте лучше посмотрим, как господина президента в соцсетях приветствовали.
День начался с достижений, обнародованных командой Зеленского (да, “не справляется”, но каждый имеет право на ошибку, помните?):
#Буквы, кстати, поинтересовались у читателей, как они оценивают те же “достижения” — оказалось, не очень:
Но кому нужна эта канцелярщина, когда человечество создало мемы? Пользователи так и не поняли, где тот конец эпохи бедности, о котором так громко говорили представители Зе-команды:
А с недавних пор вообще получилось, что “конец эпохи бедности” превратился в “начало эпохи выживания”:
Да и “его жить по-новому”, то же стало “нашим выживать”, как бы этого не хотелось Зеленскому:
Володимир Зеленський про "його жити по-новому", яке чомусь таки стало "нашим виживати" ¯_(ツ)_/¯
Gepostet von Букви am Dienstag, 21. April 2020
В такой важный день поздравляли президента и его сторонников даже кошки:
Все мы хорошо знаем, что самый приятный подарок — сделанный своими руками. Так вот, господину президенту дарили даже ремейки картин:
Нашлись даже те, кто в такой праздничный день заставляли президента работать, нефть-то упала:
Вспоминали и о заслугах Петра Порошенко на посту, проводя параллели с Зеленским:
Также люди задавались нашим любимым вопросом: “интересно, что будет дальше?”:
Да и не только дальше. Пользователи вообще не могли разобраться в том, что уже было:
На выходе сделали такого рода вывод:
Нашлись даже те, кто встал на защиту (нет) гаранта. Ведь, как ни крути, три обещания он выполнил:
А еще поднялись архивы, в которых представители Зе-команды обвиняли Петра Порошенко в сотрудничестве с олигархами.
Ситуация, конечно страшная, но мем очень смешной: