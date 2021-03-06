Covid-19 Украина

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Далай-лама привился вакциной Covishield

В субботу, 6 марта, 85-летний тибетский духовный лидер Далай-лама вакцинировался от коронавируса.

Суббота, 6 марта 2021, 13:27

Об этом сообщает Associated Press.

Известно, что Далай-лама получил прививку вакциной Covishield, разработанную AstraZeneca/Oxford и произведенную в Индии. Такую же вакцину используют для прививок в Украине.

По данным издания, Далай-лама вакцинировался в больнице города Дхармсала на севере Индии. После прививки духовный лидер призвал последовать его примеру и вакцинироваться.

Кроме того, прививки получили 10 человек, проживающих в резиденции Далай-ламы.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

CoviShield – это индийский аналог вакцины AstraZeneca. Вакцины AstraZeneca, кроме Индии, производят также в Южной Корее. Оба производителя были одобрены ВОЗ.

Отметим, что индийскую версию вакцины компании AstraZeneca и Оксфордского университета Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы, созданной 3 месяца назад.

Ранее сообщалось, что Министерство охраны здоровья издало указ, согласно которому, в частности, медицинской вертикали в регионах запрещается распространять любую информацию о производителях и поставщиках вакцины от COVID-19.

Накануне Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca: их 23 февраля привезли грузовым самолетом в аэропорт “Борисполь”.

  • В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
  • Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
  • 1 марта в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей. Это будут делать, чтобы популяризировать прививки в случаях, если будут остатки доз вакцин.
  • Президент Украины Владимир Зеленский провакцинировался от коронавирусного заболевания COVID-19.
Теги: вакцина, видео, Далай-лама, Коронавирус

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