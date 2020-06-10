Об этом сообщает АР.

Дата выхода альбома, который будет состоять из 11 композиций, запланирована на 6 июля. Треки содержат классические буддийские мантры, которые читает Далай-лама, смешанные с музыкой в стиле нью-эйдж.

Альбом создавался совместно с музыкантами Джунель и Абрахам Кунин из Новой Зеландии. Они предложили Далай-ламе записать альбом много лет назад, но тогда он отказался. В 2015 году они повторили свое предложение, и Далай-лама неожиданно согласился.

Один из треков из альбома под названием “Compassion” (Сочувствие) уже выложили в Сеть.