Про це повідомляє BBC.
Наголошується, що Данія стала першою європейською країною, яка заборонила вакцинацію цим препаратом.
Однак відмова від використання цієї вакцини вплине на кампанію вакцинації у країні. Виконання програми щеплень відкладуть на кілька тижнів.
У заяві Управління охорони здоров’я Данії зазначається, що наукові дослідження показали “вищу, ніж очікувалося”, частоту утворення тромбів після введення вакцини.
За даними місцевого каналу TV2, генеральний директор управління Сорен Бростром зізнався, що “це було важке рішення”, але країна замовила вакцини ще кількох виробників. Тому ситуація не є критичною.
“Ми знаємо, що це (тромбоз, – ред.) пов’язано з вакциною”, – заявив чиновник
Влада не хоче наражати на ризик населення, оскільки поширення коронавірусу наразі вдається тримати під контролем. Однак чиновники не виключають можливість використання цієї вакцини у майбутньому.
Данія вакцинувала понад 1 млн осіб, з яких щонайменше 150 тисяч отримали щеплення препаратом AstraZeneca. Наразі країна використовує вакцини компаній Pfizer-BioNTech і Moderna.
Нагадаємо, що Європейська комісія вирішила не продовжувати наступного року контракти на вакцину COVID-19 з виробниками AstraZeneca і Johnson&Johnson.
- Напередодні представники Департаменту охорони здоров’я та соціальних служб США закликали лікарів і пацієнтів стежити за симптомами, які можуть вказувати на надзвичайно рідкісну, але серйозну форму тромбозу в головному мозку. Раніше такі симптоми виявили у шести жінок, які отримали вакцину Johnson & Johnson.
- У березні низка країн заявили про призупинення використання оксфордської вакцини AstraZeneca через надходження інформації щодо можливого утворення тромбів у вакцинованих людей. Це, зокрема, Данія, Швеція, Норвегія, Естонія, Литва, Люксембург, Латвія, Румунія, Німеччина, Франція, Італія. #Букви зібрали всю інформацію про паніку навколо вакцини AstraZeneca.
- 18 березня в регуляційному органі ЄС, Європейському агентстві лікарських препаратів (EMA), підтвердили, що немає доказів спричинення вакциною AstraZeneca проти COVID-19 утворення тромбів і згортання крові. Після цього ряд європейських країн оголосили про відновлення вакцинації цим препаратом.
- Наприкінці березня лідери Європейського Союзу на саміті ухвалили рішення щодо зняття заборони на експорт вакцин після затяжного скандалу з англо-шведським виробником AstraZeneca.
- Фармацевтична компанія AstraZeneca минулого тижня вдвоє скоротила кількість вакцини проти COVID-19, яка була призначена для країн Європейського Союзу.