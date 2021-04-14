Данія повністю припинила використання вакцини проти коронавірусу виробництва Oxford-AstraZeneca через побоювання з приводу вкрай рідкісних випадків тромбозів на тлі тромбоцитопенії.

Про це повідомляє BBC.

Наголошується, що Данія стала першою європейською країною, яка заборонила вакцинацію цим препаратом.

Однак відмова від використання цієї вакцини вплине на кампанію вакцинації у країні. Виконання програми щеплень відкладуть на кілька тижнів.

У заяві Управління охорони здоров’я Данії зазначається, що наукові дослідження показали “вищу, ніж очікувалося”, частоту утворення тромбів після введення вакцини.

За даними місцевого каналу TV2, генеральний директор управління Сорен Бростром зізнався, що “це було важке рішення”, але країна замовила вакцини ще кількох виробників. Тому ситуація не є критичною.

“Ми знаємо, що це (тромбоз, – ред.) пов’язано з вакциною”, – заявив чиновник

Влада не хоче наражати на ризик населення, оскільки поширення коронавірусу наразі вдається тримати під контролем. Однак чиновники не виключають можливість використання цієї вакцини у майбутньому.

Данія вакцинувала понад 1 млн осіб, з яких щонайменше 150 тисяч отримали щеплення препаратом AstraZeneca. Наразі країна використовує вакцини компаній Pfizer-BioNTech і Moderna.

Нагадаємо, що Європейська комісія вирішила не продовжувати наступного року контракти на вакцину COVID-19 з виробниками AstraZeneca і Johnson&Johnson.