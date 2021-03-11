Covid-19 Украина

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Дания приостановила использование COVID-вакцины AstraZeneca

В четверг, 11 марта, органы здравоохранения Дании заявили о приостановлении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Четверг, 11 марта 2021, 13:51

Об этом сообщает датское издание The Local.

Отмечается, что использование этой вакцины приостановили, ведь у некоторых пациентов, которые получили прививки, развились тромбы. Один из них умер.

В управлении здравоохранения Дании заявили, что пока не установлена ​​связь вакцинации и образования тромбов. Однако ведомство попросило региональную власть, ответственную за распространение вакцин, прекратить использование препарата AstraZeneca до выяснения всех обстоятельств.

“Важно отметить, что мы не прекратили использование вакцины AstraZeneca, мы просто приостанавливаем ее использование”, – отметил директор Датского управления здравоохранения Сорен Бростром.

Он подчеркнул, что существуют доказательства эффективности и безопасности этой вакцины. Однако эксперты должны исследовать возможные побочные реакции, которые зафиксировали у вакцинированных лиц.

СПРАВКА

Oxford/AstraZeneca – это вакцина на платформе вирусного вектора без способности к репликации, которую разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Вакцина может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.

  • Ранее сообщалось, что в Австрии временно остановили вакцинацию людей препаратами из одной партии от AstraZeneca после смерти женщины.
  • В Эстонии решили пока не использовать одну партию вакцины AstraZeneca, пока в Австрии не завершится расследование смерти одной вакцинированной женщины и случая заболевания вакцинированного мужчины.
Теги: AstraZeneca, вакцина против коронавируса, тромб

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