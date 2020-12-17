Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что в стране введут жесткие ограничения на Рождество и Новый год, чтобы остановить распространение коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает The Local Denmark.

С 17 декабря закроются торговые центры, а с 25 декабря по 3 января – все магазины, кроме супермаркетов и продуктовых. Также будут работать аптеки.

Учеников, которые еще продолжают обучение, отправят домой с понедельника.

“Мы делаем это, потому что эпидемия может выйти из-под контроля и будет иметь еще более серьезные последствия. Мы достигли четвертого уровня риска по всей стране – это значит, что в стране есть вспышка болезни”, – сказала она.

Дания использует шкалу от 1 до 5 для оценки серьезности текущей ситуации с COVID-19 в каждом из пяти административных регионов здравоохранения.

Высокий уровень, пятый, отражает неконтролируемое распространение инфекции и риск превышения пропускной способности больниц.