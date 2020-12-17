Об этом сообщает The Local Denmark.
С 17 декабря закроются торговые центры, а с 25 декабря по 3 января – все магазины, кроме супермаркетов и продуктовых. Также будут работать аптеки.
Учеников, которые еще продолжают обучение, отправят домой с понедельника.
“Мы делаем это, потому что эпидемия может выйти из-под контроля и будет иметь еще более серьезные последствия. Мы достигли четвертого уровня риска по всей стране – это значит, что в стране есть вспышка болезни”, – сказала она.
Дания использует шкалу от 1 до 5 для оценки серьезности текущей ситуации с COVID-19 в каждом из пяти административных регионов здравоохранения.
Высокий уровень, пятый, отражает неконтролируемое распространение инфекции и риск превышения пропускной способности больниц.
- Ранее сообщалось, что правительство Дании ввело новые карантинные ограничения и частичный запрет на передвижение в стране после того, как на норковых фермах обнаружили мутировавшую форму коронавируса COVID-19, распространившуюся на людей.
- 18 ноября на зверофермах Дании убили всех зараженных коронавирусом норок.