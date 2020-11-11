Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины по итогам переговоров министров иностранных дел Украины и Дании Дмитрия Кулебы и Йеппе Кофода.

Министры обсудили взаимодействие двух стран в противодействии пандемии COVID-19. Дмитрий Кулеба выразил глубокую благодарность правительству Дании за предоставление Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких для лечения критически больных пациентов.

“Украина благодарит за этот знак настоящей дружбы и поддержки со стороны Дании”, – сказал он.

Отмечается также, что министры обсудили взаимодействие двух стран в противодействии пандемии COVID-19.

Фото: МИД