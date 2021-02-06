Дания построит в Северном море первый в мире энергетический остров

Датские политики поддержали проект строительства огромного острова в Северном море, который сможет обеспечить энергией до 10 миллионов семей.

Об этом сообщает BBC.

Первый в мире энергетический остров будет размером с 18 футбольных полей (120 000 кв. м), а, возможно, и втрое больше.

Он будет служить центром для 200 гигантских морских ветряных турбин, а также станет самым крупным строительным проектом в истории Дании со стоимостью в 34 млрд долларов.

Остров будет поставлять электроэнергию не только для датчан, но и для электросетей других соседних стран, но каким именно пока неизвестно.

По словам профессора Якоба Остергарда из Технического университета Дании, это может быть Великобритания, Германия или Нидерланды.

Энергия также будет использоваться в судоходстве, авиации, промышленности и тяжелом транспорте.

В соответствии с законом о климате Дании, страна обязалась к 2030 году добиться амбициозного сокращения выбросов парниковых газов на 70 % и к 2050 году добиться нейтрализации выбросов CO2.