Датское энергетическое агентство предоставило Nord Stream 2 AG разрешение на использование новых судов для трубоукладки с якорями для завершения незавершенного отрезка трубопровода в водах Дании.

Об этом сообщает Датское энергетическое агентство.

“Датское энергетическое агентство решило, что Nord Stream 2 AG может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода “Северный поток – 2”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что остальная часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, заводом якорей и донные работы из-за риска, создаваемые захоронениями боевых химических веществ.

“Решение принято в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды”, – говорится в сообщении.