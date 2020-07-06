Об этом сообщает Датское энергетическое агентство.
“Датское энергетическое агентство решило, что Nord Stream 2 AG может использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода “Северный поток – 2”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что остальная часть трубопровода, которая должна быть построена в Дании, находится за пределами района, где не рекомендуется траление дна, заводом якорей и донные работы из-за риска, создаваемые захоронениями боевых химических веществ.
“Решение принято в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании в рамках Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом безопасности, ресурсов и окружающей среды”, – говорится в сообщении.
- Прокладка газопровода “Северный поток-2” была остановлена в декабре 2019 года, когда компания по прокладке труб Allseas прекратила свою деятельность из-за санкций США против компаний, предоставляющих судна для прокладки труб. Санкции США были нацелены на более передовые суда, которые используют технологию самопозиционирования и не требуют использования якорей.
- Газопровод “Северный поток-2” планируется запустить из России в Германию в обход транзитных государств (Украины, Беларуси, Польши).
- В октябре 2019 энергетическое агентство Дании выдало официальное разрешение на строительство газопровода “Северный поток-2” в своих водах.