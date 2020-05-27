В Дании решили открыть границы для влюбленных из других стран, которые были разделены со своими датскими партнерами из-за карантина.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Право на пересечение границы с начала недели получили жители Финляндии, Исландии, Германии, Норвегии и Швеции.

Для получения разрешения на въезд отношения необходимо подтвердить. В качестве доказательств могут быть представлены фотографии, SMS-сообщения и электронные письма. Также люди должны указать имя, адрес и контактные данные своего партнера в Дании.

Как пишет агентство Reuters, пары должны состоять в отношениях не менее шести месяцев (речь идет о тех парах, которые регулярно встречались до карантина).

“Я понимаю, что это очень интимные вещи, но решение впустить партнера в страну будет зависеть именно от полицейского”, – отметил заместитель главы полиции Алан Далагер Клаузен.

Как отметили в датском минюсте, в ближайшее время эти правила планируется смягчить (будет достаточно письма, подписанного обеими сторонами).

Некоторые датские политики сочли предлагаемые меры вторжением в личную жизнь.

“Я никогда не слышал, чтобы для въезда в страну необходимо было показать интимную переписку или фотографии. Мы наконец разрешаем партнерам посещать друг друга, но не можем отменить право на неприкосновенность частной жизни”, – написал в Twitter датский политик Кристиан Хегаард из Социал-либеральной партии.

Стоит отметить, что в средине марта Дания закрыла свои границы для граждан других стран, чтобы сдержать распространение нового коронавируса. С тех пор въезд в страну разрешался только в случае “четкой цели” поездки.