Дания заявила о постепенном ослаблении мер карантина в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

С 15 апреля в стране планируют возобновить работу детских садов и начальных школ, если число заболевших вирусом останется стабильным.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что правительство начнет переговоры с лидерами бизнеса о постепенном переводе сотрудников обратно в офисы.

“Дела в Дании идут в правильном направлении, но некоторые ограничения будут действовать в течение нескольких месяцев… Нам удалось избежать несчастья, которое постигло ряд других стран”, – сказала она.

Также она отметила, что стране удалось довольно быстро справится с пандемией, так как превентивные меры были введены вовремя.

При этом, в Дании пока не планируют открывать границы, а также дальше должны остаться ограничения на сбор более 10 людей.

Именно Дания и Австрия первыми среди стран Евросоюза ввели строгие карантинные ограничения в ответ на вспышку коронавируса. Они же первыми начали ослаблять меры карантина.

Австрия стала первой страной в Европе, где решились ослабить карантинные меры.