Об этом сообщает Bloomberg.
С 15 апреля в стране планируют возобновить работу детских садов и начальных школ, если число заболевших вирусом останется стабильным.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что правительство начнет переговоры с лидерами бизнеса о постепенном переводе сотрудников обратно в офисы.
“Дела в Дании идут в правильном направлении, но некоторые ограничения будут действовать в течение нескольких месяцев… Нам удалось избежать несчастья, которое постигло ряд других стран”, – сказала она.
Также она отметила, что стране удалось довольно быстро справится с пандемией, так как превентивные меры были введены вовремя.
При этом, в Дании пока не планируют открывать границы, а также дальше должны остаться ограничения на сбор более 10 людей.
Именно Дания и Австрия первыми среди стран Евросоюза ввели строгие карантинные ограничения в ответ на вспышку коронавируса. Они же первыми начали ослаблять меры карантина.
Австрия стала первой страной в Европе, где решились ослабить карантинные меры.
- Ранее президент Владимир Зеленский подписал закон о противодействии коронавирусу. Документом вводится административная ответственность за нарушение правил карантина: штраф для граждан от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн; штраф для должностных лиц от 34 тыс. грн до 170 тыс. грн.