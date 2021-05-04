Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.
Цей крок був зроблений після того, як минулого місяця скандинавська країна повністю припинила використання вакцини AstraZeneca через аналогічні побоювання.
У заяві органів охорони здоров’я країни йдеться, що “переваги використання вакцини проти COVID-19 від Johnson & Johnson не переважує ризик виникнення можливих побічних ефектів”.
Зазначається, що виключення вакцини Johnson&Johnson, на яку припадає близько третини всіх контрактних поставок вакцин проти COVID-19 в Данії, призведе до затримки календаря вакцинації в країні до чотирьох тижнів.
Нагадаємо, Данія, в якій наразі повністю вакциновано 11,5 % населення, з початку березня поступово знімає карантинні обмеження.