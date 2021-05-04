Данія стала першою країною, влада якої виключила вакцину проти коронавірусу COVID-19 виробництва Johnson&Johnson з програми вакцинації через потенційний зв'язкок з рідкісною, але серйозною формою тромбозу.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Цей крок був зроблений після того, як минулого місяця скандинавська країна повністю припинила використання вакцини AstraZeneca через аналогічні побоювання.

У заяві органів охорони здоров’я країни йдеться, що “переваги використання вакцини проти COVID-19 від Johnson & Johnson не переважує ризик виникнення можливих побічних ефектів”.

Зазначається, що виключення вакцини Johnson&Johnson, на яку припадає близько третини всіх контрактних поставок вакцин проти COVID-19 в Данії, призведе до затримки календаря вакцинації в країні до чотирьох тижнів.

Нагадаємо, Данія, в якій наразі повністю вакциновано 11,5 % населення, з початку березня поступово знімає карантинні обмеження.