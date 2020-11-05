Правительство Дании введет новые карантинные ограничения и частичный запрет на передвижение в стране после того, как на норковых фермах обнаружили мутировавшую форму коронавируса COVID-19, которая распространилась на людей.

Об этом сообщает The Local.

В частности, ограничения коснутся северных муниципалитетов Дании – там находятся большинство норковых ферм страны.

Передвижение ограничат в Херринге, Вестиммерланне, Брондерслеве, Фредериксхавне, Яммербугте, Лесе, Тистеде.

Кроме того, в Северной Ютландии на месяц закроют заведения общественного питания и бары, а также запретят спортивные и культурные мероприятия.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что гражданам нужно готовиться к еще более жестким мерам.