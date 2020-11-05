Об этом сообщает The Local.
В частности, ограничения коснутся северных муниципалитетов Дании – там находятся большинство норковых ферм страны.
Передвижение ограничат в Херринге, Вестиммерланне, Брондерслеве, Фредериксхавне, Яммербугте, Лесе, Тистеде.
Кроме того, в Северной Ютландии на месяц закроют заведения общественного питания и бары, а также запретят спортивные и культурные мероприятия.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил, что гражданам нужно готовиться к еще более жестким мерам.
- Сегодня Дания – крупнейший в мире производитель норкового меха – заявила, что уничтожит всех норок на пушных фермах после того, как была обнаружена мутировавшая версия нового коронавируса.