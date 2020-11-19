Об этом сообщает Reuters.
“С 15 сентября не было выявлено новых случаев заражения среди норок, поэтому Государственный институт сывороток считает, что этот вариант вируса, скорее всего, исчез”, – заявили в Министерстве здравоохранения страны.
Также Дания планирует ослабить карантин в семи районах Северной Ютландии, где из-за мутации коронавируса ввели жесткий карантин.
- Ранее сообщалось, что правительство Дании введет новые карантинные ограничения и частичный запрет на передвижение в стране после того, как на норковых фермах обнаружили мутировавшую форму коронавируса COVID-19, распространившуюся на людей.
- Накануне на зверофермах Дании убили всех зараженных коронавирусом норок.