МОЗ Дании заявляет, что штамм мутировавшего коронавируса, обнаруженного у норок, искоренен.

Об этом сообщает Reuters.

“С 15 сентября не было выявлено новых случаев заражения среди норок, поэтому Государственный институт сывороток считает, что этот вариант вируса, скорее всего, исчез”, – заявили в Министерстве здравоохранения страны.

Также Дания планирует ослабить карантин в семи районах Северной Ютландии, где из-за мутации коронавируса ввели жесткий карантин.