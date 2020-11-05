Дания, крупнейший в мире производитель норкового меха, заявила в среду, что уничтожит всех норок на пушных фермах после того, как была обнаружена мутировавшая версия нового коронавируса.

Об этом сообщает местное издание The Local со ссылкой на слова премьер-министра Метте Фредериксен.

Мутация вируса “может создать риск того, что вакцины от коронавируса не будут работать должным образом”, – заявила премьер-министр, добавив: “Необходимо уничтожить всех норок”.

“Таким образом, мутировавший вирус может иметь серьезные негативные последствия для реакции всего мира на продолжающуюся пандемию”, – сказала она.

По оценкам датской полиции, потребуется уничтожить от 15 до 17 миллионов норок.

Новостное агентство Ritzau сообщает, что в Дании в настоящее время у 12 человек обнаружена мутировавшая форма коронавируса. Кроме того, этот мутировавший вирус слабо реагирует на антитела.

Норковая промышленность Дании является крупнейшей в мире, производя 12-13 миллионов шкур в год.

По словам Фредериксен, коронавирус обнаружили на 207 датских норковых фермах.

Премьер-министр признала, что эта чрезвычайная мера фактически остановит отрасль на несколько лет.

По ее словам, к отбою животных будут привлечены вооруженные силы и пожарные службы.