Об этом написал экс-секретарь СНБО и бывший министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.
“По пожилым людям вирус нанесет основной удар… именно в интересах пенсионеров, чтобы государство вкладывало средства в то, чтобы они выжили, а это — госпитали, оборудование, транспортировка. Иначе для многих размер пенсии не будет иметь значения, если их не спасут”, – написал Данилюк.
Он отметил, что тактика “раздать по тысячи” в этот раз – не сработает, в то время, как власти обещают провести индексацию пенсионных выплат.
“Цена вопроса на этот год (1 тысяча и индексация пенсий) – 30 млрд (гривен – ред.). Это даже не популизм … это – безответственность”, – резюмировал политик.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне анонсировал проведение индексации пенсионных выплат с 1 мая, а также дополнительно раздать по одной тысячи гривен, начиная с 1 апреля тем пенсионерам, у которых пенсия меньше 5 тысяч гривен.
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