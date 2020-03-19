Власти должны инвестировать в медицинскую инфраструктуру, а не "раздавать по тысячи" и проводить индексацию пенсий.

Об этом написал экс-секретарь СНБО и бывший министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

“По пожилым людям вирус нанесет основной удар… именно в интересах пенсионеров, чтобы государство вкладывало средства в то, чтобы они выжили, а это — госпитали, оборудование, транспортировка. Иначе для многих размер пенсии не будет иметь значения, если их не спасут”, – написал Данилюк.

Он отметил, что тактика “раздать по тысячи” в этот раз – не сработает, в то время, как власти обещают провести индексацию пенсионных выплат.

“Цена вопроса на этот год (1 тысяча и индексация пенсий) – 30 млрд (гривен – ред.). Это даже не популизм … это – безответственность”, – резюмировал политик.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне анонсировал проведение индексации пенсионных выплат с 1 мая, а также дополнительно раздать по одной тысячи гривен, начиная с 1 апреля тем пенсионерам, у которых пенсия меньше 5 тысяч гривен.