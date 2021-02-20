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Данилов анонсировал новые санкции против нардепов на ближайшем заседании СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал, что в ближайшее время будут введены новые санкции против народных депутатов.

Суббота, 20 февраля 2021, 01:58

Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

“В ближайшее время, через неделю-две, будет заседание СНБО, где также будут рассматриваться санкции. Все те люди, которые сегодня вредят нашей стране, будут получать такую ​​вещь… Которая является абсолютной законной”, — заявил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что процесс введения санкций теперь будет постоянным. Он анонсировал, что депутаты “Оппозиционной платформы — За життя” Тарас Козак и Виктор Медведчук станут не единственными нардепами в списке.

“На следующих заседаниях Совета нацбезопасности и обороны вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые ни разу не работали, а у них огромное состояние — все будут возвращать. И в том числе касается украинских недр, это будет отдельная ситуация”, — добавил Данилов.

Напомним, 19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых — кум Владимира Путина и председатель политсовета “ОПЗЖ” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Соответствующее решение должен ввести в действие президент Украины, по состоянию на 02:00 субботы такой указ не был опубликован.

По словам Данилова, санкции ввели из-за того, что эти лица являются фигурантами расследования дела о финансировании терроризма, а также подозреваются в создании террористической группировки.

Перед тем были введены санкции против нардепа Тараса Козака, который является соратником Медведчука и владельцем телеканалов NewsOne, Zik, “112 Украина”, по которым также ввели ограничения.

Теги: Олексій Данілов, СНБО, санкции

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