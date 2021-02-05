Данилов анонсировал санкции против других нардепов

Об этом шла речь в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
“Я уверен что в ближайшее время санкции будут продолжаться против определенных категорий лиц и физических и юридических. Более того, я могу с уверенностью сказать, что там будет ряд депутатов, которые сегодня заседают в Верховной Раде. У нас более чем достаточно аргументов, чтобы это внедрить. Если кто-то считает, что это какая-то одноразовая акция, то он глубоко ошибается”, — сказал он, апеллируя к ремарке нардепа Юрия Бойко о возможном введении санкции против других телеканалов и депутатов.
Напомним, во время своего брифинга в среду глава СНБО анонсировал санкции и против других телеканалов, но после того, как появятся подтверждения от соответствующих служб о необходимости их введения.
Санкции против телеканалов Козака: реакция
Реакция на введение санкций была неоднозначной. К примеру, спикер парламента Дмитрий Разумков их не поддержал, потому что не получил нужной информации от спецслужб. К тому же Козак имеет основания для обжалования этого решения в суде.
Партия “Оппозиционная платформа – За життя” в парламенте объявила, что инициирует импичмент президенту из-за введения санкций.
Глава нацсоюза журналистов Сергей Томиленко встал на защиту телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK и заявил, что намерен обратиться в международные институты. Он заявил, что это — наступление на свободу слова. За это его раскритиковали коллеги из других СМИ, а некоторые даже предложил лишить его должности.
Общественные организации и представители экспертного сообщества заявили, что санкции против телеканалов не представляют угрозы свободе слова, поскольку эти каналы являются инструментами иностранного влияния и составляют системную угрозу информационной безопасности Украины.
По словам Данилова, санкции были введены после того, как Служба безопасности Украины собрала основания для этого. Пятый президент и лидер “Европейской Солидарности” Петр Порошенко поздравил Службу безопасности Украины с успешной спецоперацией по раскрытию преступных схем Козака.
Так же введения санкции приветствует посольство Соединенных Штатов Америки и послы G7.
4 февраля, “Оппозиционная платформа – За жизнь” (ОПЗЖ) на своем съезде приняла резолюцию об инициировании процедуры объявления импичмента Зеленскому из-за санкций против Козака и блокирования “112 Україна”, NewsOne і ZIK.
- #Буквы разбирались в том, почему на самом деле могли ввести санкции и каковы перспективы рассмотрения дела об их отмене в судах.
- В Верховном суде оспаривают Указ президента о введении в действие решение Совета национальной безопасности и обороны по применению санкций к трем телеканалов.