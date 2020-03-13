Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что на оккупированный Донбасс попал коронавирус.

Об этом он проинформировал сегодня во время брифинга.

“Там сейчас происходит операция Объединенных сил, там есть особое пересечение границы. Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской областей уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса”, – отметил Данилов.

По словам секретаря СНБО, “нулевым пациентом” была женщина, вернувшаяся из Китая через Москву.

“Более того, мы понимаем, откуда этот случай взялся. К большому сожалению, женщина, которая больна, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы. И именно таким образом все это там происходило”, – рассказал он.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Ранее сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.