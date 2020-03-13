Об этом он проинформировал сегодня во время брифинга.
“Там сейчас происходит операция Объединенных сил, там есть особое пересечение границы. Действительно, Служба внешней разведки и другие наши подразделения располагают информацией о том, что на территории оккупированной части Донецкой и Луганской областей уже есть зарегистрированные случаи распространения коронавируса”, – отметил Данилов.
По словам секретаря СНБО, “нулевым пациентом” была женщина, вернувшаяся из Китая через Москву.
“Более того, мы понимаем, откуда этот случай взялся. К большому сожалению, женщина, которая больна, она вернулась через Москву из Китая, ехала в микроавтобусе из Москвы. И именно таким образом все это там происходило”, – рассказал он.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Опубліковано Офіс Президента України Пʼятниця, 13 березня 2020 р.
Ранее сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о 12 случаях заболевания коронавирусом в оккупированной Горловке Донецкой области.
- Сегодня в Украине зафиксирована первая смерть вследствие заражения коронавирусом COVID-19. Это пациентка, которую ранее госпитализировали в Житомирской области.
- Отмечалось, что пациентка с коронавирусом с Житомирщины, у которой 12 марта обнаружили вирус, не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. В частности, женщина принимала гостей и ходила в церковь.
- В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, что в зоне наибольшего риска из-за вспышки коронавируса COVID-19 находятся пожилые люди в возрасте 80 лет и более.