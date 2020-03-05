Об этом рассказал в интервью “Украинскому радио” секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Он напомнил, что Киев уже на следующий день после катастрофы обнародовал заявление, что самолет был сбит ракетно-зенитным комплексом ТОР-М1 российского производства.
“Мы с первого дня начали сотрудничать с иранской стороной, чтобы исследовать, что произошло. Нам очень не нравится то, что вторая ракета, попавшая в наш самолет, была отправлена не на 3-й секунде, как должна была бы, а на 29-й. Нас это очень смущает. Поэтому исследование черных ящиков для нас является ключевой, фундаментальной, важной частью этого расследования”, – подчеркнул Данилов.
Он уточнил, что хотя расследование авиакатастрофы сейчас проводят в Тегеране, но оно происходит “при обязательном участии украинской стороны”.
“Что касается черных ящиков. У меня была миссия в Тегеран. Мы ездили с нашими специалистами и договорились, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Сейчас каждый день происходят технические консультации, согласования, как это должно происходить. Мы в ближайшее время ждем делегацию из Тегерана, чтобы мы могли это физически сделать на территории Украины”, – отметил Данилов.
(На видео – с 11:10)
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.
- Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.
- 16 января Канада, Великобритания, Украина, Швеция и Афганистан подписали соглашение, в рамках которого признают Иран виновным в катастрофе самолета МАУ и требуют от государства компенсаций.
- 19 января в аэропорт “Борисполь” прибыл борт с телами экипажа самолета Boeing-737.
- 19 февраля министр обороны Ирана Амир Хатами заявил, что черный ящик украинского самолета Boeing 737 получил серьезные повреждения.