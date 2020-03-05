В расследовании обстоятельств крушения самолета Boeing 737 авиакомпании МАУ возле Тегерана украинскую сторону смущает, что вторая ракета была выпущена значительно позже, "чем должна была".

Об этом рассказал в интервью “Украинскому радио” секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Он напомнил, что Киев уже на следующий день после катастрофы обнародовал заявление, что самолет был сбит ракетно-зенитным комплексом ТОР-М1 российского производства.

“Мы с первого дня начали сотрудничать с иранской стороной, чтобы исследовать, что произошло. Нам очень не нравится то, что вторая ракета, попавшая в наш самолет, была отправлена не на 3-й секунде, как должна была бы, а на 29-й. Нас это очень смущает. Поэтому исследование черных ящиков для нас является ключевой, фундаментальной, важной частью этого расследования”, – подчеркнул Данилов.

Он уточнил, что хотя расследование авиакатастрофы сейчас проводят в Тегеране, но оно происходит “при обязательном участии украинской стороны”.

“Что касается черных ящиков. У меня была миссия в Тегеран. Мы ездили с нашими специалистами и договорились, что в ближайшее время этот вопрос будет решен. Сейчас каждый день происходят технические консультации, согласования, как это должно происходить. Мы в ближайшее время ждем делегацию из Тегерана, чтобы мы могли это физически сделать на территории Украины”, – отметил Данилов.

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(На видео – с 11:10)