Об этом шла речь на брифинге по итогам заседания СНБО.

На днях во время 2,5-часового интервью Мендель заявила, что санкции США против олигарха Игоря Коломойского — это только начало большого наступления на украинскую коррупцию. На вопрос о санкциях СНБО против Коломойского Мендель улыбаясь ответила: “Ну, посмотрим”.

Данилов отказался от интерпретаций слов Мендель.

“Прежде всего я хотел бы заметить, что госпожа Мендель не работает в аппарате СНБО. Она работает, насколько мне известно, в Офисе президента. Я не могу за нее отвечать, что она имела в виду”, — сказал он.

Давать прямой ответ на вопрос о перспективах введения санкций против Коломойского он тоже не стал.