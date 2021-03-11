Об этом шла речь на брифинге по итогам заседания СНБО.
На днях во время 2,5-часового интервью Мендель заявила, что санкции США против олигарха Игоря Коломойского — это только начало большого наступления на украинскую коррупцию. На вопрос о санкциях СНБО против Коломойского Мендель улыбаясь ответила: “Ну, посмотрим”.
Данилов отказался от интерпретаций слов Мендель.
“Прежде всего я хотел бы заметить, что госпожа Мендель не работает в аппарате СНБО. Она работает, насколько мне известно, в Офисе президента. Я не могу за нее отвечать, что она имела в виду”, — сказал он.
Давать прямой ответ на вопрос о перспективах введения санкций против Коломойского он тоже не стал.
“То, что касается введения санкций в отношении тех или иных физических и юридических лиц … […] На следующем заседании этот вопрос обязательно будет рассматриваться. Кого это коснется – будете узнавать только после заседания СНБО”, — подчеркнул Данилов.
- Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждается.
- В Госдепе США убеждены, что Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине.
- Вечером 5 марта в Офисе президента заявили, что “Украина должна преодолеть систему, в которой доминируют олигархи”. Поэтому государство благодарно каждому партнеру, в частности США, за поддержку на пути деолигархизации. При этом имени олигарха Коломойского в заявлении не вспоминают, как и введенные против него санкции.
- По убеждению пятого президента Украины Петра Порошенко, президент Владимир Зеленский должен откреститься от своего партнера Игоря Коломойского, а правоохранительные органы привлечь его к ответственности.