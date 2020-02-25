Об этом рассказал в интервью изданию LIGA.net секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Он заверил, что Киев “внимательно следит” за выдачей паспортов.

“Мы внимательно следим за количеством паспортов, которые выдаются Российской Федерацией. Это не первый пример. Они так делали во время грузинской войны и молдавского процесса. Они шантажируют людей, которые работают на территории Донецкой и Луганской областей. Платят зарплату и говорят: “Если вы не получите паспорта, мы вам не будем платить деньги”. Это сплошной шантаж со стороны РФ”, – рассказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, Россия выдала около 156 тысяч своих паспортов украинским гражданам.

“На сегодня это порядка 156 000 паспортов. Мы физически не можем на это повлиять. На сегодня мы разрабатываем определенные предложения, что бы мы должны были делать. У нас, кстати, есть списки всех украинских граждан, которые получили эти паспорта“, – подчеркнул Данилов.

“Людей, которые их получили и при этом имеют паспорта с нашим гербом, очень много. Это не значит, что они их уничтожают”, – добавил он.