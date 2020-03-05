Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение нового коронавируса COVID-19 произошло в результате утечки из закрытой лаборатории в китайском городе Ухань.

Такое заявление он сделал в интервью “Украинскому радио”.

“В Китае (больных коронавирусом, – ред.) уже за 80 тысяч. Но там было место, откуда оно все пошло – это город Ухань, где есть одна из закрытых лабораторий F-4. Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла эта утечка. И не надо тут на животных оглядываться, что это животные, змеи и тому подобное. Там есть мощная лаборатория, которая была запущена в 2015 году. Мы считаем, что именно оттуда произошла утечка”, – подчеркнул Данилов.

Вместе с тем, он не привел никаких конкретных доказательств этому утверждению.

Комментируя появление в Сети информации, что коронавирус “может быть определенным видом биологического оружия”, Данилов заявил, что “в Интернете мы можем найти все, что угодно”.

“Мы считаем, что это проблема китайской стороны. Они это понимают. Поэтому они предприняли такие мощные меры локализации, закрыли город Ухань. Потому что они понимали, что там у них происходит”, – отметил секретарь СНБО.

<noscript><iframe src="https://www.youtube.com/embed/o1HZfYgYzIg?start=120" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></noscript>

(На видео – с 2:00)