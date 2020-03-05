Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что люди, имеющие прививки от кори, "почти не болеют" коронавирусом COVID-19.

Такое заявление он сделал в интервью “Украинскому радио”.

“С коронавирусом мы понимаем, где что происходит, в каких странах мира это происходит. Более того, в каких городах. Мы понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него. Я могу сказать, что подавляющее большинство – это люди пожилого возраста, 80-85+. Молодежи очень мало. Кроме того, обращаю внимание, что те люди, которые получили прививку от кори, и это уже почти доказанный факт, они почти не болеют. Такое вот есть интересное исследование”, – заявил Данилов.

Он напомнил, что вакцины от коронавируса нет, но ее разработкой “занимаются многие страны мира”.

Кроме того, Данилов вновь упомянул о луке и чесноке, отметив, что “это народное средство, которое позволяет остерегаться и повышать иммунитет в любой период года”.

По словам секретаря СНБО, в ситуации с коронавирусом “ничего страшного нет”, а хуже всего, когда люди “начинают сами себя накручивать” и “создавать панические настроения”.

Он добавил, что “обычным гриппом” болеет гораздо больше людей.

“От обычного гриппа погибает намного больше людей, чем от этого коронавируса. В мире есть статистика, сколько людей в год умирает от обычного гриппа, – 650 тысяч”, – рассказал Данилов.

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(На видео – с 6:50)