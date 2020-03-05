Такое заявление он сделал в интервью “Украинскому радио”.
“С коронавирусом мы понимаем, где что происходит, в каких странах мира это происходит. Более того, в каких городах. Мы понимаем средний возраст населения, которое болеет коронавирусом, понимаем, какие люди, к сожалению, умирают от него. Я могу сказать, что подавляющее большинство – это люди пожилого возраста, 80-85+. Молодежи очень мало. Кроме того, обращаю внимание, что те люди, которые получили прививку от кори, и это уже почти доказанный факт, они почти не болеют. Такое вот есть интересное исследование”, – заявил Данилов.
Он напомнил, что вакцины от коронавируса нет, но ее разработкой “занимаются многие страны мира”.
Кроме того, Данилов вновь упомянул о луке и чесноке, отметив, что “это народное средство, которое позволяет остерегаться и повышать иммунитет в любой период года”.
По словам секретаря СНБО, в ситуации с коронавирусом “ничего страшного нет”, а хуже всего, когда люди “начинают сами себя накручивать” и “создавать панические настроения”.
Он добавил, что “обычным гриппом” болеет гораздо больше людей.
“От обычного гриппа погибает намного больше людей, чем от этого коронавируса. В мире есть статистика, сколько людей в год умирает от обычного гриппа, – 650 тысяч”, – рассказал Данилов.
(На видео – с 6:50)
- По состоянию на утро 5 марта во всем мире количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 95 тысяч человек. Из них около 3,3 тысяч – умерли вследствие заражения.
- 3 марта в Украине был подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19. Случай зафиксирован в Черновицкой области у человека, который путешествовал по городам Италии до 26 февраля.