Данилов заявил, что ему неизвестно о причастности его заместителя к «харьковским соглашениям»

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, к созданию соглашений прилагали усилия, среди прочих, Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.
Руслан Демченко, который сегодня является заместителем секретаря СНБО, в феврале 2010 года (за два месяца до ратификации соглашений) занял пост заместителя министра иностранных дел и находился на этом посту до 2014 года.
Сейчас СБУ по поручению СНБО расследует действия всех причастных к заключению и ратификации этих соглашений. На вопрос о роли Демченко Данилов заявил, что о причастности своего заместителя к документу ничего не знает.
“Я могу сказать, что кто-то — не имеет значения, из должностных лиц — был причастен, он за это будет нести ответственность. Был ли господин Демченко причастен — мне неизвестно. Если в процессе следствия что-то выяснится… Еще раз — не имеет значения фамилия, имя и отчество”, — заверил Данилов.
Что известно о “харьковских соглашениях”?
В 2008 году правительство должно было предложить законопроект, который урегулировал бы вопрос выхода Черноморского флота РФ. Однако законопроект разработан не был и это, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, стало “первым кирпичиком, который начал разрушать систему нашей безопасности”.
Кроме того, это привело к появлению в 2010 году так называемых “харьковских соглашений”. Документ подписали тогдашние президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Согласно документу, срок пребывания Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе был продлен до 2042 года в обмен на удешевление для Украины российского газа. Данилов отметил, что соглашения ратифицировали слишком быстро — уже через 4 дня после их подписания.
Заметим, что это решение было принято в полупустом зале: присутствовали 238 депутатов, из них 236 проголосовали за. Согласно информации на сайте парламента, ратификацию поддержали фракция “Партии регионов” (160 голосов за из 161 депутата), фракция “Блок Литвина” (20 голосов), фракция Коммунистической партии Украины (27 голосов). Фракция “Блок Юлии Тимошенко” дала 9 голосов, фракция Блока “Наша Украина — Народная Самооборона” — 7. Еще 14 голосов дали нефракционные депутаты.
Среди тех, кто поддержал ратификацию, были некоторые действующие нардепы, политики и олигархи. Это, в частности, Ринат Ахметов, Андрей Деркач, Игорь Палица, Николай Злочевский, Владимир Литвин и др.
- Представитель Главного разведывательного управления Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что именно после подписания “харьковских соглашений” в апреле 2010 года, Россия начала активно завозить модернизированную технику на территорию Крыма и усиливать свои военные группировки.
- Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил Службе безопасности Украины изучить обстоятельства ратификации так называемых “харьковских соглашений”, открывшие путь к аннексии Крыма.
- 12 марта СБУ начала расследования обстоятельств подписания и ратификации “харьковских соглашений”.