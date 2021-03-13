Данилов заявил, что ему неизвестно о причастности его заместителя к «харьковским соглашениям»

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что ему неизвестно о причастности его первого заместителя Руслана Демченко к созданию "харьковских соглашений".

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам члена комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергея Рахманина, к созданию соглашений прилагали усилия, среди прочих, Министерство иностранных дел и Министерство юстиции.

Руслан Демченко, который сегодня является заместителем секретаря СНБО, в феврале 2010 года (за два месяца до ратификации соглашений) занял пост заместителя министра иностранных дел и находился на этом посту до 2014 года.

Сейчас СБУ по поручению СНБО расследует действия всех причастных к заключению и ратификации этих соглашений. На вопрос о роли Демченко Данилов заявил, что о причастности своего заместителя к документу ничего не знает.

“Я могу сказать, что кто-то — не имеет значения, из должностных лиц — был причастен, он за это будет нести ответственность. Был ли господин Демченко причастен — мне неизвестно. Если в процессе следствия что-то выяснится… Еще раз — не имеет значения фамилия, имя и отчество”, — заверил Данилов.